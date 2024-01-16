Çankırı'da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza

Kurşunlu ilçesinde bir sürücü, 13 Ocak Cumartesi günü sabaha karşı otomobille sokak ortasında drift atmaya başladı.

Sesten rahatsız olan bir vatandaş, olay anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak, durumu emniyete bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı. A

yrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten menedildi.