Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı

Çelik, Parti Sarıçam İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Muhalefetin erken seçim çağrılarının hiçbir anlamı olmadığını belirten Çelik, "Uzun zamandır 'Türkiye'nin birinci partisiyiz' diye herhangi bir temeli, zemini olmayan şekilde konuşuyorlardı. Bugün gelinen noktada bir kere daha muhalefete yakın kaynaklar bile AK Parti ve Cumhur İttifakı'mızın açık ara birinci olduğunu ifade ediyorlar." diye konuştu.



"CHP'NİN İÇİ ORTA DOĞU'DAN DAHA KARIŞIK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hizmetlerin millet tarafından takdir edildiğini dile getiren Çelik, şu değerlendirmede bulundu:



"Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kaç parti var, fiilen kaç genel başkanı var anlamlandırmak güç. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi, Orta Doğu'dan daha karışık. Dolayısıyla Orta Doğu'yu anlamak ne kadar zorsa, çok iyi uzmanlık gerektiriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini anlamak için 10 kat daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Bunların kendi iç gündemlerinin herhangi bir şekilde milletimizle, milletimizin gündemiyle bir ilgisi, irtibatı ve alakası yok. Türkiye'nin geleceği ve milletimizin talep ettiği hizmetlerin görülmesi açısından yine her zaman olduğu gibi adres AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır ve Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye'nin önüne koyduğu büyük liderliktir."



"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUK"



Çelik, Türkiye'nin bölgede istikrarını sürdürdüğünü, Türkiye'deki sığınmacılara sahip çıkmaya devam edeceğini belirttti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki dirayetli ve insani duruşundan taviz vermediğine dikkati çeken Çelik, "14-28 Mayıs seçimleri öncesinde birçok parti, siyasetçi insanlık dışı biçimde sığınmacı düşmanlığı yapıyordu. Hatta hatırlarsınız o zaman bazı anketler yayınlanıyor, sığınmacıların Türkiye'de olmasının, AK Parti'nin sığınmacılara bu şekilde yaklaşmasının Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın aleyhine olduğu yorumları yapılıyordu. Seçime birkaç gün kala Cumhurbaşkanı'mıza bu sorulduğunda açık şekilde 'Ben asla duruşumdan vazgeçmem, mazlumları ölüme terk etmem. Biz kardeşlerimize ensar muhacir mantığı, anlayışı içerisinde sahip çıkmaya devam edeceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.



Çelik, Erdoğan'ın zor zamanlarda dünyaya insanlık dersi verdiğini belirterek Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatının birçok noktasında bunu dirayetli bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Ömer Çelik, Suriyelilere dünyanın sırtını döndüğünü, ekonomik maliyetlere bakıldığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihin doğru tarafında yer aldığını belirterek şöyle konuştu:



"Tarihin ve insanlık değerlerinin doğru tarafında mı duruyoruz? İnsanlık değerlerinin doğru tarafında duruyorsak, hiçbir mesele yok. Siyasi ve diğer maliyetlerini öderiz, biz bunu göze alırız. Bugün gelinen noktada birtakım komşularımız Akdeniz'de resmi güçleri vasıtasıyla sığınmacıların botlarını batırırken, Aylan bebek gibi birçok yavrunun ölümüne yol açacak şekilde sığınmacıların botlarını batırıp, onları Akdeniz'in açık sularına sürükleyip ölüme terk ederken, biz burada Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve yol göstericiliği sayesinde tarihin doğru tarafında durduk."



"BÜTÜN RİSKLER ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINDI"



Çelik, Suriye halkının bir diktatörden kurtulup, kendi yolunu çizme iradesine kavuştuğunu söyledi. Türkiye'nin bu konuda insani değerler açısından doğru yaklaşım sergilediğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:



"Yüce milletimiz, her zamanki gönül bolluğuyla mazlumun yanında olduğunu tarihteki örnekler gibi bir kez daha gösterdi. Suriye, en uzun sınırımızın olduğu ve doğrudan milli güvenliğimizi, ülkemizi etkileyecek olayların ne yönde gelişeceğini etkileyen bir ülkedir. Dolayısıyla eğer biz o zaman Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yapmasaydık burnumuzun dibinde DEAŞ ve PKK terör örgütü gibi birtakım terör örgütleri, terör devletçikleri kurmuş olacaklardı. O sebeple bütün bunlar yapılırken, bütün bu riskler ülkemizin güvenliği için alındı. Cumhurbaşkanı'mız, 'Sınırlarımızın 30 kilometre derinliğinde bir terör örgütünü barındırmayacağız.' dedi. Eğer 30 kilometre derinlikte bu terör örgütlerini süpürme harekatları olmasaydı, bugün maalesef büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mavi Vatan'a karşı çıkanlar, aynı zamanda sınır ötesi harekatlarına da karşı çıkıyorlar. Peki bu sınır ötesi harekatlar olmasaydı ne olacaktı? Sınırımızın hemen dibinde DEAŞ ve PKK paçavraları dalgalanmaya başlayacaktı. Bunları ilk gördüğümüz andan itibaren Cumhurbaşkanı'mız 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dedi ve bütün bunlar buradan temizlendi. Hafızalarımızı doğru yere oturtalım. Bu büyük mücadele verilirken en büyük güç, dayanak sizler oldunuz. Sizin verdiğiniz destek, güç sayesinde bütün bu badirelerin atlatılması kolay oldu."



ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT VERDİ



Suriye'de katliam rejiminden kurtulmanın sevincini yaşayan halkın, "Suriye devrimi bayrağı"nın yanında Türk bayrağını dalgalandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu büyük liderlik, her zamanki gibi bu zor, meşakkatli, neredeyse dünyada hemen her odağın sınıfta kaldığı bir dönemde tarihin doğru tarafında, insani değerler tarafında durmuştur. Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp diyor ki 'Erdoğan 13 yıl sonra bu sonuçtan dolayı haklı çıktım demesin.' Ben de Özgür Özel'e diyorum ki Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı Suriye halkına sor, onlar ne diyor? Eğer Suriye halkına sorarsan onlar Cumhurbaşkanı'mızın haklı çıktığını söylerler. Esed'e sorarsanız başka bir cevap alırsınız. Bu da sizin utancınız olur."