Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan kaldırıldı: Yapımcıdan açıklama

Filmimizde kullandığımız, “Muhtar, Emrah, Tamirci Çırağı, Namus Belası, Çok Yorgunum, Ceviz Ağacı, 1 Mayıs, Bekle Beni, Dadaloğlu, Hep Kahır” isimli şarkıların 4/3 hakkı Cem Karaca’nın oğlu ve filmimizin danışmanı Emrah Karaca’da bulunmaktadır. Şarkıların 4/1 hakkı ise 2018 yılından itibaren davacı tarafın haklarının tamamını satıp devrettiği All Stars Music şirketindedir. Yapım şirketi olarak bizler, Emrah Karaca’da bulunmayan 4/1 hakkı, MESAM tarafından da yasal olarak belirtilen kurumdan almış bulunmaktayız. Bu durumda, filmimizin müzikal içeriği için gerekli olan tüm yasal izinlerin alındığını ve hak sahipleriyle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz."

"CEM KARACA’NIN GÖZYAŞLARI ÖNEMLİ BİR BELGEDİR"



Filmin yapım şirketleri açıklamalarına "Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. Geçmişte olduğu gibi bugün de Cem Karaca’nın sesinin bir kez daha kısıldığını görmek bizleri derinden yaralamaktadır. Cem Karaca müziğimizin dünyaca ünlü isimlerindendir, şarkılarıyla milyonlarca insanı etkilemiş, ilham vermiştir. “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz sadece bir sinema eseri olmanın ötesinde, aynı zamanda Cem Karaca’nın sanatını ve dönemin toplumsal, kültürel atmosferini de yansıtan önemli bir belgedir.

Karaca’nın mücadele dolu hayatını, müzikal yolculuğunu ve etkisini izleyicilerle buluşturmak, gelecek kuşaklara sinema aracılığıyla aktarabilmek bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur. Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır. Dava sürecinde en başından beri filmimize destek olan değerli Cem Karaca hayranlarına, değerli sinemaseverlere ve değerli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz. Saygılarımızla…” diye devam etti.