Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcıdan yeni talep

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istedi.

Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.