    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcıdan yeni talep

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesini talep etti.

Haberler - DHA 31.03.2022 - 10:21

Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcıdan yeni talep

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinden bir kişi yakalandı

SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinden bir kişi yakalandı

ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı: Öldürülmesi talimatını Prens Selman verdi

ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı: Öldürülmesi talimatını Prens Selman verdi

Suudi gazeteci 'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın 'a devredilmesini istedi.

Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...