CHP 'Dezenformasyon Yasası'nı AYM'ye taşıdı

Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Yasayla, Türk Ceza Kanunu'nun 217’inci maddesine dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Sosyal ağlar üzerinden halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu ceza, kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Yasayla, internet haber siteleri de basın kanunu kapsamına alındı.