CHP genel başkan adayı Ünal Karahasan kimdir?

CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Ünal Karahasan yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim" dedi.

ÜNAL KARAHASAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünde eğitim gören Ünal Karahasan, 1970 yılında dünyaya geldi. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptı. Yazar kimliğiyle tanınan Ünal, 2011 ve 2015 yılında CHP Kocaeli aday adayıydı.