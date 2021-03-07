CHP lideri Kılıçdaroğlu: HDP kapatılırsa 6 buçuk milyon insan cezalandırılır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınına konuk oldu.

HDP'nin üzerinde olağanüstü bir baskı oluşturulduğunu belirten CHP Genel Başkanı, "Samimi inancım şu... Bahçeli kesinlikle HDP'nin kapatılmasını istiyor. AK Parti'nin ise bu kadar sert bir çıkışın doğru olmadığı yönünde düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "HDP 6 buçuk milyon civarında oy aldı. Eğer siz HDP'yi kapatarak 6 buçuk milyon kişiyi cezalandıracaksanız bunun adı demokrasi değil" değerlendirmesinde bulundu.