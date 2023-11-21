CHP'de belediye başkan adayları anket ile belirlenecek

CHP MYK toplantısında, yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi.



CHP; İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarını “memnuniyet anketi” ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması ile belirleyecek.



81 İL VE TÜM İLÇELERDE ADAY ÇIKARACAKLAR



CHP MYK toplantısında 81 il ile tüm ilçe ve beldelerde aday çıkarması kararlaştırıldı. Ancak diğer partilerle seçim iş birliği yapılabilecek yerlerde, bu karar gözden geçirilecek ve esnetilebilecek.



Başvuru ücretleri büyükşehirler için 50 bin lira, nüfusu 500 binin üzerindeki yerler için 30 bin lira, nüfusu 5 binin altındaki beldeler için ise 3 bin lira olarak belirlendi.



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