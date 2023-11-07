CHP'de devir teslim yarın

Özel, genel başkanlığı döneminde kurultayda söz verdiği gibi parti örgütüyle daha sık bir araya gelecek ve kararları birlikte alacak.



Bu kapsamda 6 ayda bir kurultay delegeleriyle bir araya gelmesi beklenen Özel, il başkanlarıyla da daha sık görüşecek.



İL BAŞKANLARI İLE BULUŞMA



Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapacak.



Özgür Özel'in "değişim" mesajlarında yer alan daha demokratik bir tüzük için de gelecek haftalarda bir "tüzük kurultayı" toplaması bekleniyor.



Eski yönetimin bu yöndeki çalışmalarını da değerlendirecek olan Özel, yeni tüzükle belediye başkanından milletvekiline, görev verilecek her kişinin ön seçimle belirlenmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

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