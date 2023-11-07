Özgür Özel'den kurultay açıklaması: Kemal bey elimi kaldıracaktı, engellediler

"Ekrem bey'den telefon geldi, 'genel başkan elini kaldıracak gel' dedi"

Salonda neler yaşandığına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:



"Kemal Bey etrafındakilere 'Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet' demiş ve salona doğru yola çıkmış. Bana Ekrem Bey'den telefon geldi, 'Genel başkan elini kaldıracak gel' dedi. Gittik, odada oturuyorum. Odada genel başkanın kurmayları vardı. Tartışma vardı, ben gelince kesildi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım, 'Biz karşılayalım' dediler. 'Herhalde konuşacakları vardır' dedim. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Birlikte sahneye çıkacağız diye bilgilendirdiler beni. Odada İmamoğlu da var. Divan başkanının odasıymış orası.



"ELİMİ KALDIRACAKTI AMA ENGELLEDİLER"



Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi, odanın kapısında durdular. Girmeyip, ileride bir odaya girdiler. Öyle olunca şaşırdım. Beni o odaya çağırdılar. Odada 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı. 'Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın' diye. Sonra danışmanını (İmambakır Üküş'ü kastediyor) görünce Ekrem Bey'e 'Çıkıyorum' dedim. 'Haklısın' dedi. 'Partiyi bunlara bırakamazsın' gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir. Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var. Kemal Bey'i göremiyordum. Kuşatmışlardı, birlikte ona doğru hamle yaptılar. El sıkıştık, çekildim. Kenarda duranlar sardı Kemal Bey'i. Devam kararı almışlar. Kemal bey elimi kaldırmak için gelmişti ama engellediler. Ben kaldırdı kabul ediyorum."

"KAMPANYA BOYUNCA BANA HAKARET ETTİ"



Gündem yaratan Üküş'ün o anlara ait görüntüleriyle ilgili soruya yanıt veren Özel, "Üzüldüm. Bahsedilen kişi (Üküş) kampanya boyunca bana hakaret etti. O kişiye yakıştı ama partiye yakışmadı." diye konuştu.



"FARKLI FARKLI İTTİFAKLAR KURMAK LAZIM"



Özel, 6'lı masadaki liderlerle görüşeceğini ancak Millet ittifakının denenmiş ve başarılı olamamış bir model olduğunu söyledi.



Yerel seçim konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, 6'lı masanın geleceğiyle ilgili "Altılı Masa'daki herkesle diyalog devam edecek. Ama Altılı geçmiş seçime dair bir format. “Fiilen bitti” diyen liderler var. Bütün liderle görüşeceğim. Millet İttifakı da denenmiş, başarılı olamadığımız bir model. Benim görüşüm yerel seçim için farklı farklı ittifaklar kurmak lazım. Her yerin kendi gerçekliğine göre…" açıklamasında bulundu. İYİ PARTİ İLE İTTİFAK MÜMKÜN MÜ?



"İYİ Parti ile ilgili yerel seçim için görüşme trafiği olur mu?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Meral Hanımla görüşme imkanını önemli buluyorum. Uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok" dedi.



"GENİŞ KAPSAMLI BİR AF GEREKİR"



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için "Kapımızı çalarsa elbette görüşeceğiz" diyen Özel; partiden ihraç edilen Tanju Özcan'la ilgili ise "Ben PM'ye şöyle bir öneride bulunacağım. Yüzüncü yılımızda geniş kapsamlı bir af gerekir." ifadelerini kullandı.