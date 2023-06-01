CHP'de tüm MYK üyeleri istifalarını sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti.

CHP'de tüm MYK üyeleri istifalarını sundu
CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi: CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor?

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi: CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor?

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Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve 'nin yol haritası ele alındı.

Öte yandan tüm MYK üyeleri istifa etti.

Bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SIRADA PARTİ MECLİSİ VAR

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

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