CHP’den Ankara’da emekli mitingi

Geçen hafta İstanbul’da atanamayan öğretmen mitingi düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Ankara’da emekli mitingi düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşları üzerinden hükümete sert eleştiriler yöneltti.

CHP’den Ankara’da emekli mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi () Tandoğan Meydanı’nda Büyük Mitingi düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada emekli maaşları üzerinden hükümeti eleştirdi.

En düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmayacağı yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen CHP lideri, emekli aylıklarının alt sınırını artırma çağrısında bulundu.

CHP’den Ankara’da emekli mitingi - 1

Emeklilerden alınan ilaç katılım payları ve muayene ücretlerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Özel, “Emeklinin bayram ikramiyesi, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.” dedi.

CHP’den Ankara’da emekli mitingi - 2

Özel, hükümeti gizli IMF programı uygulamakla da suçladı.

“Güya IMF ile çalışmıyorlar. IMF olsa ‘emekliye zam verme’ diyecek. ‘Öğretmeni atama’ diyorlar, atamıyorlar.” ifadelerini kullanan Özel, “IMF ama IMF’nin hayaleti aramızda dolaşıyor.” şeklinde konuştu.

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