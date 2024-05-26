CHP’den Ankara’da emekli mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Tandoğan Meydanı’nda Büyük Emekli Mitingi düzenledi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada emekli maaşları üzerinden hükümeti eleştirdi.



En düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmayacağı yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen CHP lideri, emekli aylıklarının alt sınırını artırma çağrısında bulundu.