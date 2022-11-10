CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li 3 milletvekili hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlaması ile fezleke hazırladı.



Fezlekede, CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davaya izleyici olarak katılan CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ile Turan Aydoğan'ın yargılamaya müdahale ettiği ve mahkeme heyetine hakaret ettiği savunuldu.



Başsavcılık 3 vekil hakkında "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı fezleke düzenledi. Fezlekeler, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.