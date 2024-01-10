CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için adaylarından bazılarını bugün açıkladı. Açıklanan isimler içinde en çok dikkat çeken ise Erdal Beşikçioğlu oldu. İşte, CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu hakkında bilgiler...



Erdal Beşikçioğlu "Behzat Ç.", "Köprü", "Vali", "Barda", "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku", "Kurtlar Vadisi Filistin", "Adı Efsane", "Kağıt Ev" gibi çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.



Usta sanatçı son olarak Anthony Burgess’in kült romanı "Otomatik Portakal"ı tiyatro uyarlamış ve yönetmişti.



ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?



Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi.

Ankaralı olan Türk tiyatro sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı.



İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı.



1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur.



Pek çok dizi projesiyle adından söz ettiren Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

