Christopher Nolan filmleri ile ilgili ilginç detay: Çocukları da filmlerde rol almış

Oppenheimer , The Dark Knight ve Dunkirk gibi gişe rekorları kıran yapımların yönetmeni, dünyanın en çok aranan yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan, BAFTA ödülleri'nde Oppenheimer ile 7 ödül kazandı.



Dünyaca ünlü yönetmen bugüne kadar ailesini büyük ölçüde basının ilgi odağının dışında tutmayı başardı.



Şu anda Los Angeles'ta yaşayan 53 yaşındaki İngiliz-Amerikalı yönetmen, üniversitede tanıştığı Emma Thomas ile 1997 yılında evlendi ve çiftin dört çocuğu var.



Dün gece, Oppenheimer, En İyi Film, En İyi Yönetmenlik, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Orijinal Müzik, En İyi Kurgu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alarak Londra'daki BAFTA Ödülleri'ne büyük damga vurdu.



Yönetmen, ödül konuşmasında, tüm büyük yapımlarında çalışmış olan yapımcı eşi Emma Thomas'a "Seni seviyorum" diyerek teşekkür etti.



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Konuşmasında buna değinmese de, Christopher ve Emma'nın 23 yaşındaki en büyük kızı Flora, Oppenheimer'da nükleer bir patlamada yüzü yanmış kadın olarak filmde kısa bir rol aldı.



Ancak Flora, ebeveynlerinin peşinden sanata yönelen tek Nolan çocuğu değil, kardeşleri Oliver, Rory ve Magnus, Nolan'ın filmlerinden en az birinde küçük rollerde oynadılar.



Ablasının izinden giden, fotoğrafçılığa hevesli 15 yaşındaki Magnus Nolan da babasının filmlerinden birinde kısa bir süreliğine yer aldı.



Magnus Nolan, Inception'da Cobb (Leonardo dicaprio)'un oğlu olarak kısa süreliğine yalnızca arkadan göründü.



Magnus ve Flora gibi Rory Nolan da ebeveynlerinin filmlerinde kısa bir rol üstlendi.



Christopher ve Emma'nın oğlu, 2014 yapımı Interstellar filminde "köprüdeki çocuk" rolünde göründü.



2006 yılında Christopher ve Emma'nın en büyük oğulları Oliver ise, Christian Bale, Hugh Jackman ve Michael Cane'in başrollerini paylaştığı The Prestige adlı filmde rol aldığında henüz bir bebekti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin