Çinko madeninde iş kazası: 1 işçi yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan bir madende iş kazası yaşandı. Çinko madeninde çalışan bir işçinin üzerine, taş düştü. U.Ü isimli işçi, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Çinko madeninde iş kazası: 1 işçi yaralı

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’deki bir madende, işçinin üzerine çalıştığı sırada taş düştü.

Olay, öğle saatlerinde Develi ilçesindeki çinko madeni ocağında meydana geldi.

Çalıştığı sırada U.Ü.’nün üzerine taş düştü.

İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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