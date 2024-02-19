Çinko madeninde iş kazası: 1 işçi yaralı

Kayseri’deki bir madende, işçinin üzerine çalıştığı sırada taş düştü.



Olay, öğle saatlerinde Develi ilçesindeki çinko madeni ocağında meydana geldi.



Çalıştığı sırada işçi U.Ü.’nün üzerine taş düştü.



İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.