"Cips poşetindeki fare"de takipsizlik kararı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Osman Caner Çolak'ın marketten aldığı cips paketinin içinden ölü fare çıktı.

Mide bulantısı ve halsizlik şikayeti ile iki gün hastanede tedavi gören Çolak, mahkemenin takipsizlik kararı vermesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve CİMER’e şikayette bulunacağını söyledi.

"2 GÜN HASTANEDE YATTIM"

Cipsi yerken bir koku fark ettiğini ifade eden Çolak, polise gittiğini ve adli sürecin başladığını ifade etti.

Trajikomik bir olay yaşandığını vurgulayan Çolak, dava dosyasında 3 kez savcı değiştiğini dile getirdi.

Dava sürecinde zincir marketin dış cephesindeki camların kaldırıldığını ve fare ve haşere koruması ile kaplama yapıldığını kaydeden Çolak, “Hastaneye ilk gittiğimde midem bulanıyordu. Terlemem vardı. Halsizlik oldu. Kan tahlillerimi yaptılar. 2 gün hastanede yattım" dedi.

Süreci takip etmek için savcının yanına gittiğini ifade eden Çolak, ölü farenin adli tıpa gönderilerek incelemediğini iddia etti.

"BÜTÜN KAYITLAR VAR"

Zehirlenmediği için takipsizlik kararı verildiğini dile getiren Çolak, "Dosyada 3 kez savcı değişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve CİMER’e şikayet kalıyor. Onlardan birine başvuracağım. Elimde annemin cipsi alırken ve benim hastanedeki süreçlerime dair bütün kayıtlar var" dedi.