Çorlu'da bir genç, anne babasını silahla vurup intihar etti

Tekirdağ'da bir aile faciası yaşandı. Bir genç, anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 14.11.2021 - 06:17

Çorlu'da bir genç, anne babasını silahla vurup intihar etti

İlişkili Haberler

İzmir'de bıçaklı kavga

İzmir'de bıçaklı kavga

'ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra etti.

Alipaşa Mahallesi Yankı Sokak'ta yaşayan Ali Eren Arslankılıç (20), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nurhan (57) ve babası Ali Arslankılıç (60) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren Arslankılıç, emekli albay olan babasının beylik tabancasını alarak önce anne ve babasına, ardından da kendi başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Nurhan ve Ali Arslankılıç'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Eren Arslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından cesetler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...