Çorlu'daki tren kazasının öncesinde teknik inceleme yapılıp yapılmadığı araştırılacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili davada 12. duruşma yapıldı. Mahkeme heyeti, kazadan önce bölgede teknik inceleme yapılıp yapılmadığını öğrenmek için müzekkere yazısı yazılmasına karar verdi.

Çorlu'daki tren kazasının öncesinde teknik inceleme yapılıp yapılmadığı araştırılacak
Çorlu'daki tren kazası davasının tek tutuklu sanığı tahliye oldu

Çorlu'daki tren kazası davasının tek tutuklu sanığı tahliye oldu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yargılamaya devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz 13 sanığın savunmaları alındı.

Duruşma sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Zeliha Bilgin, sanıklara kızının kaza sırasında üzerinde olan kıyafetlerini gösterip adalet aradıklarını söyledi.

DURUŞMA YİNE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, kaza sonrası ve Meteoroloji Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile TCDD'nin, kaza olan alanda kaza öncesi teknik inceleme yapılıp yapılmadığını öğrenmek için müzekkere yazısı yazılmasına karar verdi.

Duruşma 21 Mart'a ertelendi.

ÇORLU'DAKİ FACİASI

8 Temmuz 2018'deki kazada Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treni Çorlu yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

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