Corona virüs tedavisi gören diyetisyen hayatını kaybetti

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli diyetisyen Şerife Nurdoğdu, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 29.11.2021 - 19:14

Corona virüs tedavisi gören diyetisyen hayatını kaybetti

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'da corona virüse yakalanan diyetisyen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi diyetisyen Şerife Nurdoğdu, geçtiğimiz ay yüksek ateş ve vücudunda yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Nurdoğdu, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Ek Binası'nda bulunan birinci basamak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Nurdoğdu, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binası’nda bulunan Covid-19 Yoğun Bakım Ana Ünitesi’ne sevk edildi. Nurdoğdu, yoğun bakımda hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

TTB'DEN AÇIKLAMA

Türk Tabipleri Birliği (TBB), Nurdoğdu'nun vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan diyetisyen Şerife Nurdoğdu'yu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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