Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz 150 yıllık hayaline kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katıldı.



Cuma namazını burada kılan Erdoğan, sonrasında bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Taksim Camii'nin bizim dünyamızda yeri başkadır. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında mühendislik olarak sayılı projeler arasında olan camimiz İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini aldı. Taksim Camii İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden bir olacaktır.

Taksim Camii'ni bir süre önce ibadete açtığımız Ayasofya-ı Kebir'e bir selamdır. Burası İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümüne hediyedir. Bu cami 1,5 asırlık mücadelenin sonucudur.

İBB Başkanlığı'na seçildiğimde verdiğimiz sözlerden biri bu camiiyi yapmaktı. Sözümüzü yerine getiremedik. Başbakanken yeniden harekete geçtiğimizde karşımızda Gezi olaylarını bulduk.

Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Saldırıların hepsini akamete uğratmayı başardık. Bundan sonrada aynı azim, kararlılık ve dirayetle mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için önümüze bir fatura konulacak, onu da göze alıyoruz.

Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."