Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki hain saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

GÜVENLİK ZİRVESİ SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, toplantının ardından basın açıklaması paylaştı.

Açıklamada hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik toplantısında, terör örgütünün Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimlerinin de hız kazandığı kaydedildi.



Türkiye'nin bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme, imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.

"AÇIK VE NET BİR BİÇİMDE İFADE EDİYORUZ"



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.



Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir.



Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir.



Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır.



Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır.



Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.



Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.



Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır.



Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız."

HAİN SALDIRI



Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.



Çatışmalarda 4 personel de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından etkisiz hale getiriken terörist sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.



Bölgedeki operasyonlar komando timlerinin katılımıyla sürüyor.



F-16'lar da bölgedeki terör noktalarını vuruyor. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava operasyonlarında 29 hedefin imha edildiği bildirildi.