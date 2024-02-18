Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilere seslendi: Alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı paylaşımında şöyle devam etti:



"Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. 'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.



Sizin kaygılarınızı istismar edenlere… 'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunanlara… Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...



'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.



Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere… Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim."

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