Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, TEKNOFEST'in ülkeye ve gençlere hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembolü olarak gördükleri bu etkinliğindüzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, katıldıkları teknoloji yarışmalarında ödül alan gençleri de kutladı.



Bu tür etkinliklerin gençlere her alanda teknolojiyi sevdireceğine ve teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sağlamaya yönelteceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Son yıllarda yaşadığımız her hadise, özellikle bizlere bazı uyarılar yapıyor" diye konuştu.



"İLK AŞAMA HAYAL EDEBİLMEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bakımdan atacakları adımların, bu alandaki yatırımların, teknolojinin tüm alanlarında en önlerde olmaları gerektiğini gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her yenilik gibi teknolojik gelişmelerin de ilk aşaması hayal edebilmektir. Bizim milletimiz bu bakımdan gerçekten çok ileri bir seviyededir. Ecdadımız asırlar boyunca hep daha ileriyi, daha fazlasını hayal etmiş, bunun peşinden gitmiş, mücadelesini vermiş ve çoğunlukla da hedefine ulaşmıştır. 'Kızıl Elma' diye ifade ettiğimiz ufkun ötesindeki hedeflerimiz hep yenilenmiştir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak işte o zaman gerilemeye başladık. Biz de Türkiye'ye ne kazandırdıysak, hep hayallerimizin peşinden giderek başardık."

"Milli Teknoloji Hamlesi" ve TEKNOFEST'in bu noktada kendileri için bir sıçrama vesilesi olmasını dileyen Erdoğan, gençleri yeniden büyük hayaller kurmaya teşvik etmesini umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Festivalimize ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce gencimizi ve diğer katılımcılarımızı işte buhedeflere ulaşmayı sağlayacak potansiyelimizin örnekleri olarak görüyorum. 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusundaki tüm çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili tüm kurumlar olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte desteklemekte kararlıyız. Sadece bu etkinliğin düzenlendiği şu havalimanı bile ülkemizin teknoloji konusundaki vizyonunun en somut ifadesidir. Hezarfen'in, Ali Kuşçu'nun, Uluğ Bey'in başlattıkları hamleyi işte bu gün burada yeni havalimanımızda çok farklı bir yere taşıyoruz. Yıllardır başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik, artık ülkemizde düzenleniyor."

''DİJİTAL GÜVENLİĞİNİZ YOKSA ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ SAĞLAYAMAZSINIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Günümüz dünyasında, gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı; teknolojiyi tasarlayan, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak işte o zaman gerilemeye başladık. TEKNOFEST'in bizler için bir sıçrama vesilesi olmasını düşünüyorum. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür.



Son yıllarda yaşadığımız her hadise özellikle bizlere bazı uyarılar yapıyor. Bu bakımdan atacağımız adımlar bu alandaki yatırımlar teknolojinin tüm alanlarında en önlerde olmamız gerektiğini göstermiştir. Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece, hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın gerçek manada özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir.



''TERÖR ÖRGÜTLERİNE 19 BİN TIR, 3 BİN KARGO UÇAĞIYLA MÜHİMMAT GÖNDERİYORLAR''



Terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar 3 bin kargo uçağıyla silah mühimmat gönderiyorlar bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. Bize bunlar bunu yapıyor.



''TEHDİT EDİLDİĞİMİZ ANLAR DAHİ OLDU''



Hatta ima yoluyla Nuri Demirağ'ların Nuri Killigil'lerin akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu. Biz hiçbirne eyvallah etmedik itibar etmedik Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı ama artık bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var. Açık konuşmak gerekirse şayet bu düzeye gelmemiş olmasaydık şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor ve uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum.

"DOLARLA HAREKET EDECEK OLURSANIZ TAKKELERİ DEĞİŞİRİZ"

Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum: Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye buranın parası Türk Lirası. Açık oylama yapıyorum Evet mi? Kabul edilmiştir.''

ATA UÇAĞINA F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'in düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, daha sonra uçakla TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na geçti.

Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.



Gençlerin karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pilot üniforması giydiği görüldü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F-16 ile eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 ile kendisine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Akar'ı da uçaktan selamladı. Erdoğan, uçaktan inişinde kendisini karşılayan TEKNOFEST ekibindeki gençlerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret ederek, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, yoğun sevgi gösterisi eşliğinde hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahneye geçti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahneden halkı selamladı.



Bu sırada ATAK helikopterleri tarafından harmandalı gösterisi de gerçekleştirildi.



İstanbul Yeni Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu oluşması nedeniyle vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek, havalimanını arkalarına alıp fotoğraf çektirdi.