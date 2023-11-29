Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu adını tarihe ''Gazze kasabı'' olarak yazdırmıştır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze saldırıları vardı.

Erdoğan, rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarına devam edeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hukuk önünde hesap vereceğini belirterek ''Netanyahu tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Gazze cehennemi yaşadı. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır.'' diye konuştu.



İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı okulları harabeye çevrildi. Sığındıkları mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Göç eden sivillerin üzerlerine yollarda bombalar yağdırıldı. Sabiler hunharca katledildi. Babalara yavrularının parçalarını toplattılar.

''GAZZE CEHENNEMİ YAŞADI''



Gazze cehennemi yaşadı. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı.

''İSRAİL HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK''

İsrail hukuk önünde hesap verecek. Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır. Esir takaslarını, insani arayı akan kanın durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar, insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltmaktadır.



''NETANYAHU TÜM YAHUDİLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR''

İyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun daha çok kan dökmesinin önüne mutlaka geçilmelidir. Netanyahu tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

''BİR MÜSLÜMAN SORUNU İCAT EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR''

Müslümanlara yönelik nefret suçlarının cezasız kalmasından başka senaryolar devreye giriyor. Bir Müslüman sorunu icat edilmeye çalışılmaktadır. Tek bir vatandaşımızın dahi burnunun kanamasına izin vermeyeceğiz.

''İKİNCİ GEMİMİZ BUGÜN YOLA ÇIKIYOR''

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Toplam 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün (Gazze'ye) yola çıkıyor. Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesini de büyük ölçüde tamamladık. İnşallah bundan sonra girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir. (Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

''1967 SINIRLARI TEMELİNDE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI''

Türkiye, devleti ve milleti ile Filistinli kardeşlerinin yanındadır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı.

YUNANİSTAN'A 7 ARALIK'TAKİ ZİYARET ÖNCESİ MESAJ

7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan seyahatimizin ülkelerimiz arasında yeni sayfa açılmasına vesile olmasını diliyorum. Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı yarın da olacak. Bu gerçek, aynı denizi paylaşan iki ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmez.

''MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ İLK KEZ 134,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI''

Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis'e sunduğumuz yeni kanun teklifinde pek çok düzenleme yer alıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE DE İKRAMİYE

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liranı yatıracağız.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların amacı toplumsal yapımızı çökertmektir. LGBT... Bu sapkın sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara bırakmayacağız.

''ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR''

Ücretsiz doğalgaz desteğimiz sürüyor. Nisan ayından beri konutlardaki mutfa ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğalgaz tüketiminin faturalardan düşüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz.

MUHALEFETE TEPKİ

Bizim gündemimizde sadece ülkeye millete hizmet var. Muhalefetin gündeminde ise bolca ayak oyunu kimin kimi hançerlediği var.''