Mülakatta Rusya ile İdlib konusunda varılan mutabakata değinen Erdoan "Muhalifler, bulundukları topraklarda kalmaya devam edecek. Rusya ile birlikte belirleyeceğimiz radikal grupların bu bölgede faaliyette bulunamamasını sağlayacağız" dedi.



Erdoğan "40 yıldır terörle mücadele etmeye devam eden Türkiye’nin terörist yapılaşmaların karşısında hiçbir taviz vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Rusya ve İran’la birlikte hayata geçirilen Astana formatının 8 yıldır devam eden Suriye krizinin çözümü için zemin hazırladığını belirtti.



Erdoğan, "Üç ülkenin işbirliğinin ileride de gelişmeye devam edeceğine inanıyorum' diye konuştu. Cumhurbaşkanı, Türk ve Rus halklarının derin, samimi ve yakın ilişki içerisinde olmaları gerektiğini düşündüğünü de belirtti.

