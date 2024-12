Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Lübnan'da ateşkes sağlanmış olsa da bir milyondan fazla insanın yerlerinden edildiğini, dört binden fazla Lübnanlının israil tarafından katledildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:



"Lübnan kardeş Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidi ve saldırganlığı ile tamamlıyor. Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da ateşekese giden süreçte bir milyondan fazla insan yerlerinden edildi, dört binden fazla Lübnanlı ise israil tarafından katledildi.



İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı da değildir, geçmişte de Lübnan benzer tacizlere muhatap olmuştur, gelinen noktada herkes şunu görmelidir, Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz.



Her kim daha fazla kan dökerek, yıkarak, yok ederek, sivil katlederek güvenliğini artıracağına inanıyorsa vahim bir yanlışın içindedir. İsrail bu gerçeği anlamıyor.



İsrail'in ateşekse harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tanzim etmesi için uluslararası toplumun baskıyı sürdürmesi gerekir. Biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.



SURİYE'DE ARTIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI



Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır, Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir.



Suriye'deki kargaşanın sıkıntısını da son 13 yıldır tüm bölge çekmiştir. Tıpkı bizim gibi Lübnan da Suriyeli kardeşlerimize tereddütsüz kucağını açmış ev sahipliği yapmıştır.



Suriye'de günlük yaşamın normalleşmesi önceliğidir, tüm kesimlerin temsil edildiği kapsayıcı kuşatıcı bir idarenin daimi Suriye kadar biz bölge ülkeleri için de önem arz ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması da ülkemizin taviz vermeyeceği husustur.



KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK



Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak gereken her türlü katkıyı sunacaktır. Bu dönem birlik içinde dayanışma içinde karşılıklı uzlaşı ve temenni ile hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Basiret ve feraseti ile Suriye halkının Allah'ın izniyle alnının akıyla yürekten inanıyorum, Türkiye ve Lübnan olarak müşterek hedefimiz Suriye'yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmaktır



Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesin bu sürece katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz."

MİKATİ: TÜRKİYE'YE GÜVENMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK

Lübnan Başbakanı Mikati ise, Türkiye'ye Lübnan'a ve halkına karşı beslediği duygulardan dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefilli ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur." dedi.



Mikati, "Her zaman olduğu gibi zat-ı devletlerinin konuyla yakinen ilgisini gördük. Özellikle de insani ve siyasi bağlamda İsrail saldırılarına maruz kaldığımız süreçte gösterdiğiniz yardım, dayanışma ve destek bizim için çok büyük anlam taşımaktadır." ifadesini kullanarak, bunun yeni bir şey olmadığını söyledi.



Türkiye'nin, Lübnan'da olup biten bütün gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Mikati, ülkesinin aylardan beri İsrail'in saldırıları neticesinde ekonomik, toplumsal ve çevresel bağlamda ciddi zararlara maruz kaldığını belirtti.



İsrail saldırılarının halin devam ettiğini belirten Mikati şunları söyledi:



"Her gün gerçekleşen ihlallerle de devam etmektedir. İsrail ateşkese uygun davranmamaktadır ve ateşkeste belirtilen hususlara bağlı kalmamaktadır. Sizler, hem uluslararası hem bölgemizde hem de Arap ülkeleri ile çok geniş ilişki ağına sahipsiniz. Bu bağlamda, İsrail saldırıları neticesinde zarar görmüş olan ülkelerin desteklenmesi hususunda üzerinize düşen rolü fazlasıyla yapacağınıza inanıyorum."



Özellikle bölgede, son dönemlerde siyasi anlamda ciddi dönüşümler ve değişimler yaşandığını ifade eden Mikati, İsrail'in bu durumu fırsata çevirdiğini söyledi.



Bunun durdurulması için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Mikati, "Bizler de Suriye'nin birliği, özgürlüğü ve tüm topraklarında tam anlamıyla egemenliğini destekliyoruz ve bu bağlamda sizin de ifade ettiğiniz tüm hususların altını çizerek ben de katılıyorum. Lübnan olarak bu bağlamda Türkiye ile iş birliğimiz önemli. Karşılıklı komşuluk ve saygı çerçevesinde, yeni dönemde, Suriye ile de iyi bir komşuluk ilişkisi kuracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Lübnan'ın kriz yaşadığını hatırlatan Mikati, "Belki de ekonomik, mali ve sosyal her anlamda çok kötü diyebileceğimiz bir kriz yaşadı. Ancak şunu öğrendik, önce Allah'a, daha sonra Lübnan'ın dostlarına ve özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik." dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.