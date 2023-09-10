Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil

Ziyaretim çerçevesinde Hindistan Başbakanı Modi ile bir görüşmemiz oldu. Güney Asya'daki en büyük ticaret ortağımız ile işbirliği konusunda mutabık kaldık.



Orta Vadeli Program burada da takdirle karşılandı.



Şu an itibariyle Dışişleri Bakanlarımız ve Ulaştırma Bakanlarımız işbirliği içerisinde.



"ERMENİSTAN'IN ATTIĞI ADIMLAR DOĞRU DEĞİL"



Suudi Arabistan Prensi ile görüşmemiz genel olarak ikili ilişkiler ile ilgliydi. Siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri değerlendirdik.



Bugün Sayın Aliyev ile bir görüşme yaptım. Yarın Sayın Paşinyan ile de bir görüşmem olacak. Ermenistan'ın attığı adımlar doğru değil. Ermenistan'ın seçim kabul edilebilir bir seçim değil.



"PUTİN, BATI'NIN KENDİSİNE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADIĞINDAN YAKINIYOR"



Doğrusu ben bu eleştirilere katılmıyorum. Rusya şu ana kadar 33 milyon ton tahıl ithalatı yaptı. Bunun yüzde 44'ünü Batı aldı. Yüzde 14'ü Afrika aldın. Sayın Putin, 'Batı'nın kendisine verilen sözleri tutmadığından yakınıyor. Batı, tahılı fakir ülkelere ücretsiz olarak ulaştırmak istiyor. Türkiye ve Katar da bu şekilde düşünüyor. Sayın Putin 1 milyon tonu kabullendi. Sayın Lavrov ile de bu konuyu görüştük. Afrika, tahıl için Rusya'yı bekliyor.



Yeniden tahıl koridorunun işlevsil hale gelmesinden endişeli değilim. Sayın Guterres'e bu konuda bir mektup yazdık. Bunun da takipçisi olacağız.



Doğrusu, Afrika Birliği'nin G20'ye üye olması bana göre olumlu bir gelişme. Bu noktadan sonra G20 ülkeleri Afrika ile ilişkileri hassas tutacaktır diye düşünüyorum.



F-16 AÇIKLAMASI



Ayaküstü de olsa Sayın Biden ile F-16 konusunu görüştük. Ama maalesef dostlar İsveç de İsveç diyor. Bu şekilde yaklaşım bizi üzmektedir. Benim bu konuda bir yanıtım var. Siz Kongre diyorsunuz benim de TBMM'm var. TBMM onaylamadıkça İsveç NATO'ya katılamaz. Ben Meclis'ime bağlıyım. F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil.



Son Körfez seyahatimde 50 milyar dolarlık 13 anlaşmayı imzalamıştık. Şu anda ilişkilerimiz güçlü bir durumdadır.



Demzedelerin normal hayatlarına dönmeleri için çalışıyoruz. Dikey mimari ile değil, yatay mimari ile bu konutları yapacağız.



'Tek kuşak, tel yol' Çin bir projesiydi. Temenni ediyorum ki tüm bunlar için kararlı olmamız lazım.



Sayon Modi'nin bu konuda çabaları var. Rusya-Ukrayna savaşını nasıl durdururuz diye çabalıyoruz.



"AB ÜLKELERİ BİZİ 50 YIL BOYUNCA OYALAMIŞTIR"



Avrupa Birliği (AB) meselesini tabi ki görüştük. Charles Michel'in bu konuda tek başına karar verme yetkisi yok. AB ülkeleri bizi bu konuda 50 yıl oyalamıştır. Hala da oylamaya devam ediyor. Sonuç olarak Türkiye olarak biz yolumuza devam ederiz."