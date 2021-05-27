Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' ifadesinde 'kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 17:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadesine yönelik 'kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı mahkemeye başvurdu; şikayetçi oldu.

Dilekçede, "Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nı yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır" ifadelerine yer verildi.

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