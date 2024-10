Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Sen kim oluyorsun da Guterres'e yasak koyuyorsun?

İsrail’in Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal ettiğini ardından Hizbullah bahanesiyle Lübnan’a girdiğini anlatan Erdoğan, “Bölgede ateşkese, barışa her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor.” dedi. “NİHAİ HEDEFİN NERESİ OLDUĞUNU GÖRMEK İÇİN KAHİN OLMAYA GEREK YOK” Ortadoğu’da planların Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacağını söyleyen Erdoğan, “Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yok. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset bilen herkes meselenin Kudüs’le, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten idrak edecektir.” ifadelerini kullandı. Bölgedeki gelişmeleri anbean takip ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz.” dedi.

Erdoğan’ın Adana'daki TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın mimari olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var. Burada ilimin, bilimin diliyle konuşan ufku açık yüzbinlerce gencimiz var. Sizlerin vasıtasıyla bilime, araştırmaya, teknolojiye, keşfetmeye özellikle meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

"ALGI ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜLER"

Biz Çukurova Havalimanı’nı açtığımızda birileri Şakirpaşa’yla ilgili yoğun bir algı çalışması yürüttüler. Akla, vicdana, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. Peki ne oldu? İddialarının hiçbir geçerliliği olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı.

"ŞAKİRPAŞA DAHA HAYATİ GÖREVLER İCRA EDECEK"

Şakirpaşa kapandı mı? Şakirpaşa açık mı? E buyrun biz de bugün Şakirpaşa’ya indik. Şakirpaşa’da Teknofest fuarını şu anda gümbür gümbür dünyaya haykırıyoruz. Algı operasyonların etkilenip Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha hayati görevler icra edecek. Teknofest sadece bir başlangıç.

"İNANDIKLARI YOLDAN VAZGEÇMEDİLER"

Türkiye’nin teknoloji serüveni, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendi. Biruni, Ulubey, Harezmi, Piri Reis ve daha nice büyüğümüz bu uğurda fikir ve yürek teri döktü. Onlar inandıkları yoldan yürümekten hiçbir zaman vazgeçmediler.



"BİZE ÜRÜN VERMEYENLERE İHRACAT YAPAR HALE GELDİK"



Bugün hepimizi gururlandıran Teknofest’e ulaşmak asla kolay değildi. Son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım, bize altın tepside sunulmadı. Zorluklarla karşılaştık, engellerle buluştuk. Sabotajlara maruz bırakıldık. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık. Yüreğimizi, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

"ÖZDEMİR BAYRAKTAR ÇIĞIR AÇTI"

Özdemir Bayraktar, insansız hava araçlarında çığır açan bir isimdi. Baykar’ın bugün hayata geçirdiği pekçok projenin fikir babasıydı. Kararlıydı, azimliydi, cesurdu. Yılmadı ve yıldırmadan da yoluna devam etti. Kendi ifadesiyle durumdan, vazife çıkaran idealist bir insandı. Bugün İHA ve SİHA’larımız 50’den fazla ülkede Türk savunma sanayisini temsil ediyorsa bu başarıda çok büyük payı vardır. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

GENÇLERE ÇAĞRI



Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar, gençler. Sizler Türkiye’nin umudusunuz. Sizler Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Zorluklara aldırmadan, sabırla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. ‘Yapamazsınız’ diyen zihni köleleştirilmiş felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır, zordur. Ama meyvesi daima tatlıdır.



Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiyesi asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye’de yaşıyoruz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık.



“MİLLİ GELİRDE 1,1 TRİLYON DOLAR SINIRINI AŞTIK”



Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden, nereye? Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80’lere çıkardık. İHA’larda dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız. Araştırma, geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan bin 328’e çıkardık.

“TEKNOFEST, TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE IŞIK TUTUYOR”



Merkezinde siz gençlerimizin olduğu 21. Yüzyıl Türkiyesini, ilimle, teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni Türkiye’yi büyük ve güçlü Türkiye’yi yansıtan en önemli tablo bu sene 10’uncusu düzenlenen Teknofest’tir. Her geçen yıl katılımcı sayısı artan Teknofest, çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor."

"SON YILLARIN EN SANCILI YILLARI"

Bölgemizde son yılların en sancılı yılları yaşanıyor. Çatışma ve savaşlar coğrafyamızı içten içe çökertiyor. Gazze ve Lübnan’daki katliamları millet olarak içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz siyonist İsrail tarafından katledildi. 100 bine yakın insan yaralandı.

"NASRALLAH'I KATLETTİLER"



İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal etti. Şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan’da kan döküyor. Filistin’in seçilmiş son başbakanı Haniye’yi şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Nasrallah’ı katlettiler.

"SEN KİMSİN GUTERRES'E YASAK KOYUYORSUN?"



Bölgede ateşkese, barışa her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda. Utanmadan, sıkılmadan BM Genel Sekreteri Guterres’e, BM’ye gelemez diye meydan okuyor. Şimdi 196 tane ülke herhalde BM Genel Sekreteri’ne sahip çıkacaktır. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekteri’ne yönelik BM’ye gelemeyeceğine yönelik ferman gönderiyorsun."

"NİHAİ HEDEFİN NERESİ OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN KAHİN OLMAYA GEREK YOK"

Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yok. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset bilen herkes meselenin Kudüs’le, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten idrak edecektir.

"SAHADAKİ GELİŞMELERİ ANBEAN TAKİP EDİYORUZ"

Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye’ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Sahadaki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle işbirliğimizi bu anlayışla ileriye taşıyoruz. Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz."