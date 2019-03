Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Elazığ'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasına, "gakkoşlar diyarı Elazığ, hamuru aşkla karılan Elazığ, Fırat gibi asil, Fırat gibi vakur Elazığ" sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlılar'ı selamladı.



Tüm ilçeleri tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Asırlardır bu toprakları kanlarıyla vatanımız olarak mühürleyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İki yıl önce son mermisine kadar teröristlerle çarpışarak, büyük bir katliamı engelleyen şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, bölücü terörün bizden kopardığı tüm canları hürmetle anıyorum. Bu millet şehitleriyle yaşar, şehitleriyle var olur. Bu ülke ömürlerinin baharında bir gül gibi kara toprağa düşen yiğitlerin kahramanlıklarıyla ayaktadır. Bu vatan, kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek cepheye gönderen anaların fedakarlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ay sonra tekrar Elazığ'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün yine maşallahınız var, bugün yine Fırat gibi coşan bir Elazığ var. Bugün yine partisine, davasına, milletin adamına sahip çıkan vefakar bir Elazığ var" dedi.



Alandaki Palulu vatandaşların kendisine sevgilerini ifade etmeleri üzerine Erdoğan, "Ben de Palu'yu seviyorum, 'gel' dediniz geldim" karşılığını verdi.



"BU MEYDANDA ZİLLET YOK SADECE BEKA VAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta, iftiracı müptezellere edep dersi, ahlak dersi, insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 Mart'ta, dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan gakkoşlar var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. Bu meydanda yalan yok, bu meydanda iftira yok, bu meydanda sadece aşk var, samimiyet var. Bu meydanda hakaret, bühtan yok sadece dürüstlük, nezaket var. Bu meydanda zillet yok sadece beka var, bağımsızlık, milli gurur var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Bu meydanda kutuplaşma değil, sadece kardeşlik var. Rabbim bu meydanı, bu sevdayı kem gözlerden nazarlardan saklasın. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı daim eylesin. Dostluğunuz, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geride bırakıldığını anımsatan Erdoğan, "Bizim için Dünya Kadınlar Günü bir gün değildir, Dünya Kadınlar Günü bunların, Batı'nın bir anlayışıdır, bizim için kadınlar günü her gündür. Niye? Ana her gün var mı? Var, ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor, 'El cennetü tahte akdami'l ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır' diyor" ifadelerini kullandı.



Alandaki bir vatandaşa, "Annenin ayağının altını öpüyor musun?" diye soran Erdoğan, "Hep öpün, anaların ayağının altında cennetin kokusu var. İhmal etmeyin, bak 'babaların ayakları altında' demiyor 'annelerin' diyor, ona göre" dedi.



"Elazığ vefadır, Elazığ samimiyettir, Elazığ milli iradenin kalesidir" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:



"Elazığ hep bizim yanımızda oldu, bizlere sahip çıktı. Türkiye'nin en sancılı dönemlerinde gakkoşlar oylarıyla destekleriyle dualarıyla bizim yolumuzu aydınlattı. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, terörle mücadeleden 15 Temmuz ihanetine kadar Elazığlı kardeşlerim 'önce millet' dedi, 'önce memleket' dedi, 'önce demokrasi ve istikrar' dedi. Son olarak 24 Haziran'da yüzde 70 gibi rekor bir oy oranıyla Elazığ yine bizi bağrına bastı."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın, 24 Haziran'da 54,6 ile AK Parti'yi, yüzde 68,1 ile de Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıdığını hatırlatarak, "Bu kardeşinize güvendiğiniz, inandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hiç bizi yalnız bırakmadınız. Şahsıma ikinci kez Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere hizmet etme şerefi verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



"AK PARTİ'Yİ İHMAL ETMEYİN"



Türkiye'nin değişik yerlerinde de Elazığlıların bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Diyorum ki hepsini telefonla arayacaksınız ve hepsine de 31 Mart'ı hatırlatacaksınız. Onlara 'sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin, AK Parti'yi ihmal etmeyin, Cumhur İttifakı'nı ihmal etmeyin' diyeceksiniz" ifadesini kullandı.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elazığ'ın teveccühüne layık olacaklarını belirten Erdoğan, "İlk günkü aşkla ilk günkü sevdayla ilk günkü heyecanla Elazığ'la beraber tüm Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel vatanı el birliğiyle gönül birliğiyle inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere taşıyacağız. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Sizden bir kez daha kardeşliğimize, yatırımlarımıza, 82 milyonun birlik ve beraberliğine sahip çıkmanızı istiyorum. Elazığ'ın 31 Mart'ta bir kez daha 'sandıkta istikrar sürsün Türkiye büyüsün' demesini bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.



Vatandaşlara, "Elazığ, 31 Mart'ta şehrine sahip çıkıyor musun? Elazığ, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Elazığ, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun? Elazığ, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun?" diye soran ve "evet" yanıt alan Erdoğan, "Rabbim gakkoşlardan razı olsun" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Siyaset gönülleri buluşturmak için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırma aracı haline getiriyorsa PKK'nın desteklediği HDP gibi. Onlar bu millete ihanet içerisindedir. Bu millet yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti kirleten, lekeleyen çok kifayetsiz görmüştür. Siyasette yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar. 40 yıllık siyaset hayatımız boyunca her türlü siyasetçi tipini gördük. Milletin emanetini koruyanları da ihanet edenleri de gördük. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Ben Kılıçdaroğlu'na açtığım davaları kazanıyorum. Kazandığım paraları da Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim.

Bu millet kendini hafife alanları, milletin aklıyla alay edeni er ya da geç ama mutlaka sandığa gömer. Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Denizli'deki, Aydın'daki rezaleti inşallah Elazığ'da da tekrarlamazlar, sizleri terörist diye selamlamazlar. Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar.

"EĞLENCE OLSUN DİYE TERÖRİST DENMEZ BUNUN ADI OLSA OLSA HADSİZLİKTİR"

(Meral Akşener) Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek.

Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir.



Bizim derdimiz millet, hedefimiz hizmet, biz gönül kazanmak için çalışıyoruz.

Dün benden sonra bu Kürdistan'dan bahseden terbiyesiz var ya o bir konuşma yaptı. Mardin'e hızlı tren gelecekmiş ne gerek var hızlı trene diyor. Biz hizmet götürüyoruz benim Kürt kardeşime hızlı tren çok mu?"