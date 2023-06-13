Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa Başkonsolosluğu açıklaması: Tüm dünyaya mesaj olacak

İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye - Azerbaycan Üniversitesi için adım atıyoruz. Enerji konusunda bundan sonraki süreçte neler yapılabilir, bunun çalışmaları yapıldı. Şuşa Bildirgesi'nde olduğu gibi o beyannamenin içeriğini bundan sonra da başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye inancımız tamdır. Türkiye - Nahçıvan bağlantısı daha da güçlü hale gelecek" dedi.