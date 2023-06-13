Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa Başkonsolosluğu açıklaması: Tüm dünyaya mesaj olacak

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28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminin ardından yeniden göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
İki lider baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Şuşa Başkonsolosluğu'nu açmaya hazırız. Bu başta Ermenistan olmak üzere tüm dünyaya mesaj olacaktır." ifadelerini kullandı.
İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye - Azerbaycan Üniversitesi için adım atıyoruz. Enerji konusunda bundan sonraki süreçte neler yapılabilir, bunun çalışmaları yapıldı. Şuşa Bildirgesi'nde olduğu gibi o beyannamenin içeriğini bundan sonra da başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye inancımız tamdır. Türkiye - Nahçıvan bağlantısı daha da güçlü hale gelecek" dedi.
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