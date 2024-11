Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Güvenli bölgenin eksik halkalarını tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. " dedi.

Terörle mücadeleye ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;



"Atatürk'ü ebediyete 86. yılında saygı ile yad ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum.



İlk asrını geride bırakıp Türkiye yüzyılına adım atan cumhuriyetimiz için çalışan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN EMANETİNE İHANETTİR"

Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'hepimizin ortak hedefi, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır.' Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz, her tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. İdeolojik bölücülükten ekonomik tetikçiliğe kadar geniş bir cephede izlerine rastladığımız marazi duruşların gerisindeki saikleri gayet iyi biliyoruz.

Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çekti. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı.

Atatürk istismarcıları, son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ne Gazi'yi ne Cumhuriyet kurumlarını bunlara terk etmedik bundan böyle de terk etmeyeceğiz.

Ülkemiz pek çok saldırıyı göğüslemek zorunda kaldı. Siyasi mühendisliklerden sabotajlara kadar pek çok tehdit ile yüzleştik. Milletimizin desteği ile hepsinin üstesinden geldik.

"GAZİ'NİN ÖMRÜ 10 YIL DAHA ÜLKEYİ YÖNETMEYE EL VERSEYDİ BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE GÖRECEKTİK"



Şayet Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz İkinci Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da başımıza musallat edilen darbeler, zayıf koalisyonlar, kifayetsiz kadrolar ülkemizin küresel kalkınma yarışında geride kalmasına sebep oldu. Tek başına savunma sanayimizin serencamı dahi bu tabloyu açıkça ortaya koymaya yeterlidir.

"GÜVENLİ BÖLGENİN EKSİK HALKALARINI TAMAMLAYACAĞIZ"

Bölücü terör örgütünü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve terör örgütleriyle sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız.

Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık. İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız.

Devletimiz ile milletimiz arasındaki bağı tahkim ederek 85 milyonun tek yürek olarak atmasını sağlayacağız. Operasyonlarımızı sürdürürken elimizin altındaki amaç imkan ve fırsatları da sonuna kadar değerlendireceğiz.

Gelin hep birlikte karşımızdaki tehditlerle yüzleşip mücadele ederek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye mirası bırakalım."