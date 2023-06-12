Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası ilk ziyareti KKTC'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıyor.



Özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya giden Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel ile diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.



YARIN AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası devlet geleneği olarak, KKTC'nin ardından Azerbaycan'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet ediyor.



Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.