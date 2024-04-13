Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Antalya'daki kaza için taziye mesajı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün gerçekleşen teleferik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi
Yılmaz mesajında "Kurumlarımızın fedakar görevlileri tarafından sürdürülen mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum." ifadesini de kullandı.
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