Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü (Kepçe operatörü yaralandı)

Mersin’in Tarsus ilçesinde yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, üzerine enkaz düşen kepçe operatörü yaralandı.

Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü (Kepçe operatörü yaralandı)

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’de çürük raporlu bina, işlemi sırasında çöktü.

Tarsus’a bağlı 82 Evler Mahallesi’nde çürük raporu olan 5 katlı binanın yıkımı için kepçe operatörü Mustafa Ergen çalışmaya başladı.

İlk kepçenin vurulduğu anda bina aniden çöktü.

Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü (Kepçe operatörü yaralandı) - 1

Büyük gürültüyle ön kısmına enkaz dökülen kepçenin operatörü Mustafa Ergen, hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkartılan Ergen, Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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