Davutoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması: Herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini belirterek "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim." ifadesini kullandı.



Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi için Millet İttifakı'nın bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi tarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal barış projesi olduğunu anlattı.



"YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"



İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, millete büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkta devamı ve başarısının her türlü siyasi hesabın üstünde olduğunu dile getiren Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bütün partilerin fedakar katkıları ve emekleriyle ortaya koyduğumuz tarihi nitelikteki ortak mutabakat metinleri, siyasi yöntem olarak tek aklın değil ortak aklın, dayatmanın değil istişarenin, rekabetin değil uzlaşmanın eseri olmuştur. Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek Cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin 'Biz kaybettik.' hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır. Bu kararlılıkla Gelecek Partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

