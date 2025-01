DEM Parti ile görüşme sonrası Özel’den yeni açıklama: “Bizim kriterlerimiz nettir”

CHP 'DEN ÜÇ ANA TALEP CHP olarak Kürtlerin yaşadıkları sorunların demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini savunduklarını söyleyen Özel, “Bizim kriterlerimiz nettir, şeffaflık, samimiyet, toplumsal mutabakat isteriz. Ne yapılacaksa Meclis çatısı altında yapılmasını savunuruz. Demokrasinin önünün açılmasının bütün vatandaşlar için gerekli olduğunun altını çizeriz.” dedi. Özgür Özel, “Bir kişinin özgürlüğü, bir kişinin siyasi kariyeri için işletilecek göstermelik süreçlerin içinde yer almayacağımızı baştan duyurduk, altını bir kez daha çizmek isterim.” ifadelerini kullandı. “HER TÜRLÜ ADALETSİZLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALALIM” DEM Parti heyetiyle bugün gerçekleştirdikleri görüşmede bu hususları dile getirdiklerini anlatan Özgür Özel, “Her türlü adaletsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkmalıyız. Her türlü eşitsizliği ayaklar altında çiğnemeye varsanız, biz de varız. Güçlü bir demokrasiyi hep birlikte kurarız. Biz varız, varsanız haydi, hep birlikte her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım, adil, güçlü bir Türkiye ’yi kuralım. Yok kendi hesabınızdaysanız biz orada yokuz. Biz milletin yanındayız.” diye konuştu.

DOĞALGAZ FİYATLARI

"Erdoğan verdiği doğalgaz desteklerini bana anlatıyor. Ne doğalgaz desteği verdiğini biliyorum. Seçim zamanı bir telaş, ‘Bu can bedende durdukça emekli etmem onları’ dedikleri EYT’lileri emekli ederken, ‘Vermem’ dediği kadroları verirken, Putin’le konuşup, doğalgaz toptan faturasını bir yıl erteletip döndü herkese 25 metreküp doğalgaz bedava dedi.

O gün dedim ki, ‘Biz milletvekiliyiz. Bize neden bedava?’ O gün herkese verdin de bugün ihtiyacı olana vermiyorsun? Neden şimdi yok. Kış daha mı yumuşak geçiyor? Alım gücü mü arttı? Bal gibi doğalgazı seçim rüşvetine çevirdi. 1,7 milyon konutun doğalgazı borcundan dolayı kesilmiş. Nerede o gün yaptığı jest, nerede seçim bittikten sonra savrulduğun nokta.

HAYVANCILIK ELEŞTİRİSİ

Hayvancılıkla uğraşan kim varsa sokakta kolumuzdan tuttu et ithalatı saçmalığından şikayet etti. Erdoğan et fiyatlarının yüksek olduğunu, bunu çözmek için et ithalatı yapmanın çözüm olduğunu söylüyor. Bu sene 520 bin ithal edilecek. Herkes diyor ki; ‘O parayı bize verse, hiçbir derdimiz olmaz.’

Başta Kars’ta bu konunun bütün uzmanlarıyla bir araya geldik. Hepsinin temel meselesi şu; ‘Bu işin siyaseti yok. Hayvancılık meselesi bütün bölgenin varlık yokluk meselesidir.’ diyorlar.

SGK BORÇLARI YANITI

Diyor ki; ‘Altın hesabı yapıyorlar. Özgür bey altın hesabını çok seviyor. Dönüp bana hesap soruyor. Kuyumcu kuyumcu dolaşırken, CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun bir hesabını yapsın’ demiş. Aylardır altın hesabını yapıyoruz. Dönüp buralara cevap vermeleri, bu düzleme gelmeleri iyidir. Bize terörist demek, hain demek, iftira atmak yerine bir espriyle cevap vermek iyidir. Biz siyasetin dilinin buralardan kurulmasını doğru buluyoruz. Normali budur, buraya geleceksiniz. İstediğiniz gerginlik ortamında gerçek sorunların çözülmesine engel olamazsınız diyoruz.

Belediyelerin SGK’ya borcu 10 birim, diğer şirketlerin borcu 90 birim. SGK’nın 100 lira alacağı varsa 10 lirası belediyelerden, 90 lirası şirketlerden. Gelecek ay şirketlerden faizi affetmeyi planlıyor. Ama o güne kadar CHP’li belediyelerden paraları almak istiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA TEPKİ



Gelelim esas mevzuya… Ben bu kürsüye çıktıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselttik demiş. Bunu yapman için kanun çıkacak güzel kardeşim. Sen oturduğun yerden bunu diyemezsin. Bu cehaleti, Meclis’e karşı bu hadsizliği, bu kibri kınıyorum.

Ben konuşmama hazırlanırken, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğunu, bir kanun değişikliğiyle yükseltilmesi gerektiğini, bir asgari ücret yapalım, 22 bin liradan aşağı bir emekli maaşı olmasın diyorduk. Geçen sene yüzde 60 enflasyon varken 10 bini 12 bin 500 yaptınız. Emeklilerle birlikte Anadolu’da ayağa kalktık.

Artık yüzde 15’e karşılık gelen bir artış yapmış oluyor. Bu vakitten sonra emeklilerle birlikte meydan meydan dolaşıp, büyük bir mücadeleye başlamanın, bu memleketi onlara dar etmenin zamanı gelmiştir.

"TARİHSEL TUTARLILIĞI EN YÜKSEK PARTİYİZ"



CHP olarak Kürtlerin yaşadığı sorunların demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini geçmişten beri savunan bir partiyiz. Bu konuda tarihsel tutarlılığı en yüksek olan partiyiz. CHP, kimsenin oldu bitti siyasetine göre hareket etmez. Biz devlet kurmuş partiyiz. Ben bu partinin genel başkanı olarak sadece kısa vadeyi değil, orta ve uzun vadeyi de düşünmek zorunda olan güçlü bir ekibin başındayım.



Bizim siyasi anlayışımızın en önünde ülkemizin çıkarları vardır. Bu ikisinin önüne kendi dar siyasi ajandalarını ekleyen hiçbir planın içinde olmayız. En temel önceliklerimizden birisi, Türkiye’nin yerlerde sürünen adalet sistemini düzeltmek ve demokratik standartları yukarı çekmektir. Bu yolda yürürken toplumda kimin sorunu varsa kendi sorunumuz bildik.

"KÜRT SORUNUNA KÜRT SORUNU DEDİK"



Cumhur İttifakı meşru bir siyasi partiye ve onun seçmenlerine bile terörist muamelesi yaparken, biz demokratik siyasetten yana olduk. Seçim kazanmak için her yolu mübah görenler, sahte videolardan medet umdular. CHP’yi bir siyasi partiyle görüştüğü için terörle iltisaklı diye utanmazca iftiralarda bulundular. Siyasi hesap yapmadan, Türkiye’ye kurşun sıkanların karşısında siyasetle sorunu çözmek isteyenlerin ise yanında olduk. Sorunun adını söylemeden çözüm arayarak milleti kandırmaya çalışanlardan olmadık. Kürt sorununa Kürt sorunu dedik.

"DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNE KATKILARI ÇALIŞTIK"



Düne kadar DEM Parti kapatılsın diyen, hala Kürt sorunu demeyen, konuşurken inkar eden, kapalı kapılar ardında pazarlık edenlere karşı CHP olarak pozisyonumuzu koruduk. 22 Ekim’den itibaren CHP olarak yaşananları dikkatle, titizlikle ve yakından takip ettik. Parti içinde kurduğumuz, ağırlığı hukukçulardan oluşan hazırlık komisyonuyla, CHP’nin yaşanan süreçten Türkiye’nin en doğru şekilde çıkması için büyük bir demokratikleşme paketine sunacağı katkıları çalıştık.

Kürtlerin de ayrımcılığa uğrayan tüm toplum kesimlerinin de bu devletin gerçek sahibi olarak kendilerini hissetmelerini sağlayacak düzenlemeler konusunda biz CHP olarak hazırlıklarınızı yaptık. Eğer bundan sonraki süreç bu hazırlıkların kıymetlendirileceği, sorunların çözülmesi için demokratik adımların atılacağı bir sürece evrilirse en hazır parti biziz. Evrilmez, yine birbirlerini kandırarak samimiyetsiz yaklaşımlar, kişisel hesaplar, süreci enfekte eden, geriye bırakırsa, hiç kimse endişe etmesin. Bu çıkarcı iktidar gider samimi CHP iktidarı gelir, gerçek demokrasiyi kurar.

"BİZİM KRİTERLERİMİZ NET"

Bizim kriterlerimiz nettir, şeffaflık, samimiyet, toplumsal mutabakat isteriz. Ne yapılacaksa Meclis çatısı altında yapılmasını savunuruz. Demokrasinin önünün açılmasının bütün vatandaşlar için gerekli olduğunun altını çizeriz. Bir kişinin özgürlüğü, bir kişinin siyasi kariyeri için işletilecek göstermelik süreçlerin içinde yer almayacağımızı baştan duyurduk, altını bir kez daha çizmek isterim.

DEM Parti’nin sayın heyeti ile buraya kadar ifade ettiğim hususlar çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız öneride, Meclis’te hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir demokrasi planını işletecek, kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendirecek bir komisyonun kurulmasını önermiş bulunuyoruz.

Geçen süreçteki gibi otel lobilerinde görüşmeler değil, makul insanların sürece dahil edilmeli, onların ‘olur’ dediği bir gelecek için Türkiye’nin Kürt sorunun aşmış, çatışmaların bittiği, şehitlerin gelmediği, anaların ağlamadığı yarınlar için, toplumun genelini oluşturan makul insanların geçen sefer akil insanların gördüğü kıymeti hak ettiklerinin altını çizdik."