DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu

Siyasi partilerin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları devam ediyor.

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından parti, İBB adaylarını açıkladı.

DEM Parti, İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu.

DİĞER ADAYLAR

İstanbul: Meral Danış Beştaş – Murat Çepni

Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin: Devrim Demir - Ahmet Türk

Van: Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa: Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya: Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir:Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli: Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya: Engin Güleser – Emine Melis Tantan

Konya: Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun: İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu: Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon: Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri: Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş: Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya: Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

Ağrı: Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman: Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır: Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars: Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt: Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu: Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale: Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas: Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan: Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak: Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin: Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun: Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli: Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir: Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat: Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop: Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize: Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu: Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin-

Çankırı: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur: Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt: Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın: Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik: Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük: Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta: Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar: Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya: Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray: Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ



Akdeniz: Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

Cihanbeyli: Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

Kulu: Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt

