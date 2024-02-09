DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu

Siyasi partilerin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları devam ediyor.
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından parti, İBB adaylarını açıkladı.
DEM Parti, İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu.
DİĞER ADAYLAR
İstanbul: Meral Danış Beştaş – Murat Çepni
Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun
Mardin: Devrim Demir - Ahmet Türk
Van: Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan
Bursa: Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
Antalya: Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
Eskişehir:Gamze Toprak – Suat Başaraner
Denizli: Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
Sakarya: Engin Güleser – Emine Melis Tantan
Konya: Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
Samsun: İnci Aydın – Hasan İlten
Ordu: Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş
Trabzon: Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
Kayseri: Remziye Erener – İhsan Sarıyar
Kahramanmaraş: Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç
Malatya: Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
Ağrı: Hazal Aras - Memet Akkuş
Batman: Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün
Bitlis: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Hakkari: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır: Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş
Kars: Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı
Siirt: Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi
Bolu: Birsen Baş - Veli Saçılık
Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
Çanakkale: Canan Aytaç - Çetin Avcı
Sivas: Semiha Şahin – Cemal Pir
Erzincan: Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
Uşak: Azize Karadağ - Ahmet Ak
Artvin: Fatma Biçer – Levent Serhan
Edirne: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Giresun: Feride Kızgit – Ümit Bozan
Kırıkkale: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırklareli: Arzu Fırat – Adnan Aydın
Kırşehir: Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Yozgat: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
Tokat: Dilber Demir – Reşat Yıldız
Sinop: Filiz Yalçın – Erol Aydemir
Rize: Nurettin Aydın – Semanur Akar
Niğde: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Kütahya: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Kastamonu: Hatice Uçar – Yakup Akyol
Gümüşhane: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin-
Çankırı: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Burdur: Fatma Arslan – Tamer Kaş
Bayburt: Tülay Kılınç – Recep Özmen
Bartın: Leyla Danış – Kemal Eroğlu
Bilecik: Züleyha Çengel – Ömer Ege
Karabük: Emine Kaya – Adnan Aksu
Isparta: Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Afyonkarahisar: Zehra Yalçın – Sezer Erikli
Amasya: Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
Düzce: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Aksaray: Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ
Akdeniz: Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan
Cihanbeyli: Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci
Kulu: Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt
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