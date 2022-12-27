Deniz Poyraz davasında Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet cezası

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
17 Haziran 2021’de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz isimli partiliyi öldüren Onur Gencer’in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.
İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan duruşma salonunda görülen dava, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başlarken, mahkeme salonunda tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Tutuklu sanık Onur Gencer, esas hakkındaki savunmasında “Kin yuttum, kan kusturdum. Asla pişman değilim. Diyeceğim başka bir şey yoktur” dedi. Son sözü sorulan Gencer, esas hakkındaki sözlerini tekrarlayarak pişman olmadığını yineledi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Onur Gencer’e ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
Heyet, Gencer’e ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet’ suçlarından da toplamda 9 yıl hapis cezası verdi.