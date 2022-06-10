Denizli'de kaçak kazı sırasında patlama: 1 yaralı, 7 gözaltı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.06.2022 - 15:03
Denizli'de define amaçlı kazıda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Çal Devlet Hastanesi'ne yaralı halde getirilen İ.T'nin, Koçak Mahallesi Kızılkayalar mevkisinde kaçak kazı sırasındaki patlamada yaralandığını söylemesine üzerine soruşturma başlatıldı.
Belirtilen adrese giden jandarma, bölgede el yapımı patlayıcı buldu.
Bomba imha uzmanı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi, izinsiz kazıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
İ.T'nin Çal Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.