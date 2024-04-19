Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? (19 Nisan tarihli son depremler)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler verileri dakika dakika güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 19 Nisan tarihli son depremler.

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? (19 Nisan tarihli son depremler)

Son depremler listesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların ardından güncellenmeye devam ediyor. 'nin birçok farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Yaşadıkları sarsıntının deprem mi yoksa küçük bir titreşim mi olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 19 Nisan tarihli son depremler listesi.

EGE DENİZİ'NDE

Ege Denizi'nde saat 11.02'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaşanan deprem, 'in Seferihisar ilçesine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü.

19 NİSAN LİSTESİ

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