Depremde hayat kurtaran 'karbon elyaf yöntemi' İstanbul'a geliyor

ÇELİKTEN DAHA DAYANIKLI



Ardından bu iplikler dokunarak 1 mm’den daha ince kumaş haline getiriliyor.



Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 kat daha hafif olmasına rağmen, gerilmeye karşı çelikten daha dayanıklı olarak biliniyor.



İplik yumuşaklığında olan lifler kolayca istenilen şekle getirilerek kolon, kiriş gibi uygulama yapılan yüzeylere epoksi reçine ile yapıştırılıyor. Bu yöntemin uygulandığı depreme dayanıksız binaların ayakta kaldığı ve ölümle sonuçlanan vakaların önlendiği belirtiliyor.