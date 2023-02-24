Depremde hayat kurtaran 'karbon elyaf yöntemi' İstanbul'a geliyor

Deprem hayat kurtaran yöntem İstanbul'a geliyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antakya'da karbon elyaf yöntemiyle güçlendirilen ve üç depremde de yıkılmayan binayı inceledi.
İmamoğlu, "25 yıl kentsel dönüşüm açısından boşa harcandı. Bu hızla devam edilirse de 100 yılda ancak tamamlanabilir. O yüzden İstanbul’da olası bir depremde yıkılacağı kesin olan binalarda insanlarımızı kaybetmemek için acilen karbon elyaf yöntemiyle koruma sistemine geçiyoruz." dedi.
HAFTA SONU AÇIKLANACAK
Güçlendirme bedelinin belediye tarafından ödeneceğini belirten İmamoğlu, "İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler. Böylelikle ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız.'' dedi.
İmamoğlu, yeni projenin hafta sonu açıklanacağını sözlerine ekledi.
KARBON ELYAF YÖNTEMİ NEDİR?
Karbon elyaf, metallere oranla gerilmeye karşı çok daha sağlam ve hafif bir malzeme. Yüzde 95’ten fazlası karbon atomlarından oluşan insan saçından daha ince filamentler halinde hazırlanıyor.
Uygulanacak malzeme 3000, 6000, 12000, 24000 gibi sayıda değişen filamentten oluşan iplikler şeklinde üretiliyor.
ÇELİKTEN DAHA DAYANIKLI
Ardından bu iplikler dokunarak 1 mm’den daha ince kumaş haline getiriliyor.
Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 kat daha hafif olmasına rağmen, gerilmeye karşı çelikten daha dayanıklı olarak biliniyor.
İplik yumuşaklığında olan lifler kolayca istenilen şekle getirilerek kolon, kiriş gibi uygulama yapılan yüzeylere epoksi reçine ile yapıştırılıyor. Bu yöntemin uygulandığı depreme dayanıksız binaların ayakta kaldığı ve ölümle sonuçlanan vakaların önlendiği belirtiliyor.