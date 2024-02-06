Depremin 3'üncü gününde kurtarıldı: Annesi ve erkek kardeşi öldü, kız kardeşi ise halen kayıp

"KIZ KARDEŞİM HALEN YOK"



Depreme annesi ile kaldıkları aynı odada yakalandığını anlatan Kalmış, "O gece annemle aynı odadaydık. Annem 1 güne yakın yaşadı. 1 günün sonunda can verdi. Kendisi yanımda vefat etti. Enkaz altında erkek ve kız kardeşimin sesini hiç duymadım. Çok seslendim, hiç seslerini duymadım. Erkek kardeşimi DNA testi ile 1 ay sonra buldum. Kız kardeşim halen bulunamadı. Çok yere müracaat ettik ve DNA testi verdik. 1 yıldır çıkmadı. Erkek kardeşimin cenazesi 1 ay sonra kimsesizler mezarlığında bulundu ama kız kardeşim halen yok" diye konuştu.



Anne Havva Kalmış "HAYAT DEVAM EDİYOR"



Enkaz altındayken ümidini hiç bir zaman kaybetmediğini belirten Kalmış, "Her zaman 'çıkacağım hayatıma devam edeceğim' dedim. İlk çıktığımda sağlıklı bir şekilde çıkacağımı zannediyordum ama sağ ayağımı kaybettim. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor. Bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama Allah'tan hiç bir zaman ümit kesilmiyor. Şu an kız kardeşimi bulmak için çabalıyorum." dedi.