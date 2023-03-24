Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek

Bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adayları, haklarını 2024 yılına erteleyebilecek.

Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek

İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adaylarının arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir."

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