Destici: Türk milliyetçilerini yakınlaştıracak çabalar olumlu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP'nin İYİ Parti'ye yerel seçim için yaptığı ittifak çağrısını olumlu bulduklarını söyledi.



Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ifade eden Destici, "Bu süreçte, siyasi partilerimiz, yerel yönetimler, ilgili kamu kurumları ve vatandaşlarımızın birinci önceliğinin, bina güvenliği olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.



MHP'nin İYİ Parti'ye yerel seçimde ittifak çağrısına ilişkin görüşleri sorulan Destici, "Türk milliyetçilerini birbirine yakınlaştıracak, toparlanmasına katkı sağlayacak, birleşmesine katkı sağlayacak tüm çağrı ve çabaları olumlu buluyoruz. Bunu da bu kapsamda değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.



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