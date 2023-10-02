Deterjan imalathanesinde devrilen mikser can aldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde deterjan imalathanesinde mikser devrildi, altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Hatip Mahallesi’ndeki Mobilyacılar Sitesi mevkisinde meydana geldi.
Deterjan üretiminin yapıldığı bir iş yerinin ortağı Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi.
Bu sırada mikser, Özen’in üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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