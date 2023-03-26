Devlet Bahçeli: HÜDA PAR ile Hizbullah arasında berrak bir ilişki yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ilgili bir açıklama yaptı.

HÜDA PAR'in terör örgütü Hizbullah'la ilişkili olduğu iddialarına tepki gösteren Bahçeli, "Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir." dedi.

Bahçeli, "Zillet ittifakının HDP-PKK-FETÖ’yle kurduğu kesinleşmiş hain koalisyonu örtbas etmek için Hür Dava Partisi kanalından kara kampanya imal edenler utanmasını kaybetmiş yalancılar ve siyasi sapkınlardır." diye konuştu.