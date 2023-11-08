Dilan-Engin Polat çiftini ele veren mektup | Kara para nasıl aklandı?

"Kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis baronlarıyla ilişkisi olduğu iddia ediliyor.



Polat çiftini hakkındaki soruşturma gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu sonrası başladı.



Soruşturmanın gizli tanığının, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim, Engin Polat’ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığını iddia etti.

BAHİS PARALARI ENGİN POLAT'IN HESABINDA TOPLANDI



İddiaya göre, yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketleri hesabında toplandı.



Gizli tanığın iddialarına göre; paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı öne sürüldü.



Kara para aklama suçu için de tasfiye halindeki şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat’ın reklam yüzü olduğu kozmetik şirketi olduğu tespit edildi.



Engin Polat’ın babası Sezgin Polat'ın da yetkili olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.

