Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika’da

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel’de uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alınacağı 1. Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak.

Toplantılara 18 devlet ve hükümet başkanı, 17 ülkeden de bakanlar katılacak. Zirvede Ukrayna-Rusya savaşının ardından nükleer enerjinin enerji güvenliğine katkısı ve iklim değişikliğine dönük etkileri değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasında hem konvansiyonel santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye’nin enerji güvenliğine dönük etkilerini değerlendirmesi bekleniyor. Fidan'ın Akkuyu nükleer güç santrali projesi hakkında bilgi vermesi de bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor.